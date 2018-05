Berlin - Wer jung ist, will seine Grenzen austesten. Manchmal kommt er oder sie dabei mit dem Gesetz in Konflikt. Oft sind es Ladendiebstähle, aber auch Körperverletzungen oder Rauschgiftdelikte. Letztere findet man besonders häufig bei den Heranwachsenden, also den 18- bis 21-Jährigen. Dies dürfen per Gesetz in bestimmten Fällen nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.