"Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Wir werden das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des FC Bayern starten", so der 67-Jährige. "Für einen einzelnen Spieler können es auch mal 60 bis 80 Millionen Euro sein." Medienberichten zufolge steht beim FC Bayern für die kommende Transferphase eine Summe von 200 Millionen Euro an Ausgaben im Raum.