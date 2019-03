München - Xherdan Shaqiri sieht nun wirklich nicht so aus, als hätte er Probleme mit der Ernährung. Ganz im Gegenteil: Das Muskelpaket in Diensten des FC Liverpool scheint immer genug zu essen bekommen zu haben. Kein Wunder also, dass er Mona Nemmer in höchsten Tönen lobt: "Die Mona ist super. Mit der kann man immer reden." Vor allem übers Essen. Nemmer stellt ihm und seinen Kollegen nämlich jeden Tag die Mahlzeiten auf den Tisch, vier Mal täglich. Die junge schlanke Frau mit dem Pferdeschwanz hat bei den Reds einen Job, über den Coach Jürgen Klopp sagt: "Sie hat ein ganz neues Berufsfeld geschaffen, das es so vorher gar nicht gab." Beim FC Liverpool nennt sich das "Head of nutrition".