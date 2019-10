Schwuler Gastwirt wehrt sich gegen homophoben Hassbrief

"Dieser Wochenstart beginnt per Post leider mit einer bösen Schocknachricht was mich und Markus traurig stimmen! [...] Homosexuell zu sein ist nicht leicht, man kann daran auch nichts ändern und ist auch nicht "Ansteckend" wie es in diesem Brief leider ohne jeglichen Personenbezug zu lesen ist", schreibt Michael über den Brief.