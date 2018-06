Felix Weber: Drei Punkte

Sechzigs Aufstiegskapitän absolvierte 27 Spiele, der kopfballstarke Innenverteidiger steuerte drei Treffer bei und war in der Defensive als Bierofkas verlängerter Arm ein Garant dafür, dass vor allem das Grünwalder Stadion zur (Abwehr-)Festung wurde: 15 Heimsiege, zwei Remis und nur die Derby-Pleite, ausgerechnet gegen den FC Bayern II gab es dort. Dabei fing sich Sechzig nur neun Tore in 18 Partien. Webers Tiefpunkte: Eigentor in Buchbach, in der Relegation gegen Saarbrücken in beiden Spielen je ein Ausrutscher. Trotzdem wichtige Säule.