Sie haben im Nachwuchsleistungszentrum an der Grünwalder Straße das Fußballspielen gelernt. Wie hoch ist für Sie der Stellenwert von Sechzigs Talentschmiede, an der künftig gespart werden soll?

Ich habe dort eine Top-Ausbildung bekommen. Ich vergleiche das gerne mit einem normalen Job: Wenn ein Unternehmen bekannt dafür ist, gut auszubilden, willst du dorthin. Eine gute Jugendarbeit ist für 1860 extrem wichtig. Du lernst läuferische, technische und taktische Fertigkeiten und kannst im Herrenbereich reinschnuppern. Ich konnte das damals mit 16, 17 unter Marco Kurz. So kann man am besten zum Profi reifen. Heutzutage ist das nicht einfacher geworden, aber Sechzig hat noch eine U21. Sowas muss man fördern.