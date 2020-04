FC Bayern musste Nübel in Schutz nehmen

Die Bekanntgabe des Wechsels sorgte bei vielen Beobachtern für Unverständnis, seine zukünftigen Torhüter-Konkurrenten bei Bayern schickten bereits Kampfansagen in Richtung Gelsenkirchen. Nachdem Nübel in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten war, wandte sich dessen Berater Stefan Backs schließlich an den FC Bayern, der seinen Neuzugang in der vergangenen Woche in einer Stellungnahme öffentlich in Schutz nahm.