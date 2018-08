Telefonat mit Prinz Harry: Thomas Markle legt einfach auf

Zuvor hätten der Prinz und er eine Reihe "herzlicher und gesprächiger" Telefonate geführt: "Harry hat mir geraten, niemals mit der Presse zu arbeiten. Das würde in Tränen enden. Er sagte: 'Sie werden dich lebendig verspeisen.' Er hatte recht." Trotzdem hielt er sich nicht an seinen Rat. Im Gegenteil. Nachdem er die Paparazzi-Bilder inszeniert hatte, meldete sich Harry bei ihm und fragte, ob die Geschichte wahr sei. Damals habe er seinen Schwiegersohn angelogen, so Papa Markle. Wenig später sei es zum Telefonat gekommen, bei dem Thomas in der Klinik lag. Harry habe ihm gesagt: "Wenn du auf mich gehört hättest, wäre das nie passiert." Markles Antwort: "Vielleicht wäre es für euch einfach leichter, wenn ich tot wäre. Dann könntet ihr so tun, als wärt ihr traurig." Er habe das Gespräch abgebrochen und aufgelegt.