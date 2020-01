Doch das Schlimmste passierte nach ihrem Sieg bei "Sommerhaus der Stars" im Sommer 2019: Jemand meldete sie beim Jugendamt. Ein Brief flatterte ins Haus. Elena sei eine schlechte Mutter. Toni ist fassungslos: "Was?! Das ist nicht dein Ernst? Das ist richtig schlimm." Elena vermutet, dass es an ihren vergangenen TV-Auftritten gelegen hat: "Weil ich im Fernsehen so geflucht habe." Doch sie beteuert: "Ich würde nie meine Tochter anschreien oder so etwas. Im Leben nicht! Meine Tochter ist mein ganzes Leben." Sie sei halt jemand, die, wenn sie etwas stört, es einfach raushaut. "Einige kommen damit klar und andere nicht", sagt sie nun selbstbewusster. Auf die Zeit nach dem Dschungel sei sie schon vorbereitet: "Wenn ich rauskomme, werde ich mit Sicherheit Hate haben."