Wegen Paparazzi-Fotos Harry und Meghan: Erneute Warnung an die Boulevardpresse

Aufdringliche Paparazzi?

Die Bilder seien den Anwälten von Harry und Meghan zufolge ohne die Zustimmung der Herzogin entstanden. Die Fotografen hätten sich im Gebüsch versteckt und Meghan ausspioniert. Weiter behaupten die Anwälte, Paparazzi würden in der Nähe des Zuhauses von Harry und Meghan zelten und mit Langstreckenobjektiven versuchen, sie in ihrem Anwesen abzulichten. Zudem äußerten sie ernsthafte Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Fahrweise der Paparazzi in Kanada.