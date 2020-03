Rummenigges Katar-Statement auf Jahreshauptversammlung

Der Klub selbst hat in den letzten Jahren das Thema Menschenrechte in Katar oft umschifft und nur selten klar Stellung bezogen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagte zwar auf der letzten Jahreshauptversammlung des Vereins, dass es in Katar seit der Partnerschaft mit den Bayern eine positive Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte gegeben habe, eindeutige Belege fehlen dafür jedoch.