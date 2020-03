Im Anschluss loben sie das Verhalten der Fans in Italien, wo das Coronavirus in Europa in diesen Tagen am stärksten verbreitet ist. "Blickt man nach Italien sehen wir ein land im Lockdown, in dem sich gleichzeitig viele Menschen, explizit auch Ultras, maximal solidarisch verhalten und ihr eigenes Sozialleben hinten anstellen, um die weitere Ausbreitung des Virus' zu verhindern. Dabei geht es nicht um die Angst selbst zu erkranken, sondern um den Schutz von Risikopatienten und darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern", so der Club Nr. 12.