Für Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) sind sie aber aktuell mehr Thema denn je. Der AZ hat Baumgärtner am Mittwochabend versichert: "Das Frühlingsfest soll nach wie vor stattfinden." Allerdings nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt Ende April, sondern später. Als letzten möglichen Zeitpunkt nannte er den 21. Juni. Denn danach, so Baumgärtner, würde die Wiesn aufgebaut. Denn tatsächlich, auch die soll heuer stattfinden. "Wir sind ganz normal am Vorbereiten", sagt der Wirtschaftsreferent.