Lahm: Fußball ist "in einer existenziellen Krise"

Grundsätzlich sieht Lahm den Fußball "in einer existenziellen Krise". Der 36-Jährige glaubt jedoch an eine "rasche" Erholung des Wirtschaftszweiges, "sobald durch einen entsprechenden Impfstoff die Gefahr der Übertragung eingedämmt ist. Voraussetzung dafür ist, dass es uns gelingt, in der Corona-Krise die Strukturen zu erhalten, die den deutschen Fußball auszeichnen und die Bundesliga zu einer der Topligen weltweit gemacht haben".