Bei Kabak soll es dem "kicker"-Bericht zufolge ähnlich abgelaufen sein. Heißt: Im Vertrag soll es eine entsprechende Klausel geben, mit der der FC Bayern das Vorkaufsrecht hat. Dann wohl mit ziemlicher Sicherheit für eine höhere Ablöse als die 12 Millionen Euro, die der VfB Stuttgart jetzt für die Dienste des Türken zahlt.

Sky dementiert Bayern-Beteiligung

Ob aber wirklich was an der Beteiligung des FC Bayern dran ist, ist aktuell unklar. Noch am Donnerstag widersprach "Sky" dem "kicker" und berichtete, dass die Münchner keineswegs am Transfer des Türken nach Stuttgart involviert seien.

Beim VfB hat Kabak in Timo Baumgartl und Marc-Oliver Kempf zumindest ordentlich Konkurrenz. Langfristig soll er Weltmeister Benjamin Pavard ersetzen, der aktuell wegen eines Muskelbündelrisses ausfällt - und nach der Saison für eine Ablöse von kolportiert 35 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln wird.

Wer weiß, möglicherweise folgt Kabak dem Franzosen in ein paar Jahren...

