Nach zehn Jahren moderner japanischer Küche wird er sein Emiko im Louis Hotel am Viktualienmarkt schließen und ein Lokal für Fleischgenießer eröffnen. Am 14. März wird das letzte Sushi serviert, ab 9. April heißt das Emiko "Louis Grillroom". "Umbau und Vergrößerung der Küche standen an und da haben wir uns gefragt, wie wir das Lokal für die nächsten zehn Jahre aufstellen wollen", sagt Kull. Die Idee: In Louis Grillroom will Kull "mit dem Fleisch in die Tiefe gehen". Veredler aus der ganzen Welt werden ihre besten Stücke vorstellen. Der Fokus liegt auf dem Fleisch, Porterhouse und Rib-Eye-Steak werden solo auf dem Teller serviert. "Der Fleisch-Nerd findet hier sein Zuhause." Küchenchef wird der Schweizer Tobias Peyerl und ein Fleischsommelier wird die Gäste beraten.