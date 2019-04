München - Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern in diesem Sommer wird immer unwahrscheinlicher. Der Flügelspieler des FC Chelsea, um den der FC Bayern bereits seit Monaten buhlt, zog sich am Montagabend beim Heimspiel gegen den FC Burnley (2:2) in der ersten Hälfte einen Achillessehnenriss zu und wird wohl ein halbes Jahr ausfallen.