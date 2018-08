Gleichgewicht zwischen BVB und FC Bayern

Jenen Klub also, der zwischen 2011 und 2013 zumindest kurzzeitig ein Gleichgewicht im deutschen Fußball herstellte. Und in der Vorsaison, salopp gesprochen, regelrecht abschmierte. Vierter wurde der BVB, scheiterte in der Europa League kläglich an Red Bull Salzburg - und hinterließ zeitweise einen fußballerisch faden Eindruck.