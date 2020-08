Noch heute als Schauspieler gebucht

Schautzer ist ein angenehmer Gesprächspartner: Er erzählt Anekdoten, ist aber auch ein guter Zuhörer. Er bringt Zeit mit und wirkt völlig entspannt. Für das Mediengeschäft interessiert er sich nach wie vor. Und noch immer ist er aktiv, vor allem als Schauspieler: "Im Herbst spiele ich im Schlosstheater Neuwied die Rolle, die Bruno Ganz im Film verkörperte, nämlich Sigmund Freud in "Der Trafikant"." Nächstes Jahr steht er dann mit Horst Janson und Christian Wolff in Düsseldorf und in Essen in "Kerle im Herbst" auf der Bühne.