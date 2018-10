Natascha Kohnen sagt, man sei geschlossen wie nie gewesen, aber auf eine unglaublich große Skepsis gestoßen – auch wegen der Berliner Bleiweste. Alles hängt nun daran, ob Thorsten Schäfer-Gümbel am 28. Oktober in Hessen einen Machtwechsel oder eine Regierungsbeteiligung erreicht. Bei einer weiteren Pleite könnten Nahles als Parteichefin und die Groko vor Weihnachten Geschichte sein.

Entscheidend für Natascha Kohnen wird außerdem sein, ob sie im Landesvorstand noch eine Mehrheit hinter sich vereinen kann. Das ist alles andere als sicher. Da die SPD aber im Umgang mit ihren Chefs nicht ganz so resolut umgeht wie etwa die CSU, sind andere Szenarien denkbar: So könnte sich etwa der gesamte Landesvorstand auf einem Sonderparteitag zur Neuwahl stellen, wie es Florian von Brunn vorschlägt.

Rinderspacher kandidiert nicht mehr als Fraktionschef

Gegen die Lösung spricht, dass es bis dahin eine monatelange Hängepartie geben könnte. Alternativ könnte der Vorstand Kohnen auch drängen, ihr Amt vorher zur Verfügung zu stellen. Sie selbst hat schon vor der Wahl angekündigt, keine vorschnellen Entscheidungen treffen zu wollen. Wie auch immer die anstehende Aufarbeitung ausgeht, am Ende steht fest: Die in Natascha Kohnen gesetzten Erwartungen aus der eigenen Partei konnte sie nicht erfüllen.

Leckte sich die leidgeprüfte SPD schon 2013 mit rund 20 Prozent nach der Wahl die Wunden, steht der Name Kohnen nun neben dem schlechtesten Ergebnis, dass die Genossen je in einem Bundesland eingefahren haben. Es ist nicht nur das zumindest vorläufige Ende des eigenen Anspruchs einer ganzen Volkspartei, sondern die Niederlage einer Frau, die im Mai 2017 den Mumm hatte, sich einer kaum erfolgversprechenden Mission zu stellen.

Ein anderer zog gestern bereits personelle Konsequenzen: Markus Rinderspacher, seit 2009 Fraktionschef im Bayerischen Landtag, will nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Die Fraktionsdebatte über eine neue Orientierung der SPD solle "vorurteilsfrei, klaren Blickes und ungeachtet des Ansehens von Einzelpersonen stattfinden können", schrieb er in einem Brief an die Genossen. Er wolle den Weg freimachen für einen Neuanfang.