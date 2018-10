Gegnerische Trainer hätten indes erkannt, dass die Bayern "in vorhersehbaren Mustern an den Flanken angreifen, mit zu wenig Bewegung in der Mitte". Ein Umstand, den jüngst auch Weltmeister Mats Hummels öffentlich anprangerte.

Kritik von Mats Hummels beispielhaft

"Wir halten uns mit zu vielen Spielern in völlig ungefährlichen Räumen auf. Das ist immer wieder der Fall", hatte der 29-jährige Abwehrmann nach dem 0:3 gegen Gladbach moniert: In den Angriffszonen seien dagegen "zu wenige Leute da, wo es dem Gegner wehtut".

Doch, wie will Kovac das beheben, solange fast alle seiner Stars bei den Nationalmannschaften sind? Wie will der Trainer die Zweifel an ihm noch zerstreuen? Und Hoeneß dem noch entgegenwirken? Denn ein weiteres unbeschriebenes Gesetz im Fußball besagt, dass wenn eine Talfahrt unter einem Trainer erstmal eingeleitet ist, sich diese in den wenigsten Fällen noch aufhalten lässt.

Lesen Sie auch: Bayern-Stars ermutigen verunglückte Olympiasiegerin