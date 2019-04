Die SPD hat daher einen anderen konkreten Vorschlag. "Wir verdammen Hotels nicht", sagt Stadtrat Christian Müller. Es sei sinnvoll, wenn diese an verkehrsgünstigen Orten lägen. "Aber wir wollen nicht, dass am Schluss in manchen Gegenden nur noch Hotels sind." Die Fraktion hat deshalb im Januar beantragt, möglichst viele Kerngebiete in "urbane Gebiete" umzuwandeln. Diese noch recht neue Kategorie im Planungsrecht soll Wohnraum sichern und lebendige Viertel mit Wohnen, Gewerbe und Gastronomie fördern.