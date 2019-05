Was für ein Zufall! Baby Sussex teilt sich seinen Geburtstag mit George Clooney

Baby Sussex hat am heutigen Montag das Licht der Welt erblickt - und teilt sich seinen Geburtstag, den 6. Mai, mit einem ganz besonderen Prominenten. Wie es der Zufall so will, feiert an diesem Tag nämlich auch Hollywood-Star George Clooney ("Ocean's Eleven") seinen Ehrentag. Clooney ist am Montag 58 Jahre alt geworden.