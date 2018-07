Am Nachmittag landete die Équipe Tricolore am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Unter dem Jubel von hunderttausenden Menschen führte ihr Triumphzug über die Champs-Élysées in den Élyséepalast zu ihrem größten Fan: Emmanuel Macron. Der französische Staatspräsident hatte sich bereits am Sonntag im Luschniki-Stadion in Moskau auf der Ehrentribüne völlig gehen lassen und Frankreichs zweiten WM-Titel nach 1998 in ausgelassener Siegerpose gefeiert.