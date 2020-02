Was bleibt, was wegfällt Prinz Harry und Herzogin Meghan klären über "Megxit"-Abkommen auf

Wie wird das Leben der Familie künftig aussehen?

Prinz Harry bleibt trotz seines Rückzuges sechster in der britischen Thronfolge. Diese Stellung rechtfertige auch den Personenschutz, den Harry, Meghan und Baby Archie in Kanada weiterhin erhalten werden. Nicht zuletzt aufgrund des "Bedrohungs- und Risikograds, der speziell in den letzten Jahren dokumentiert wurde", heißt es in der Bekanntmachung.

Wie es mit der kleinen Familie weitergeht, welche Richtung sie einschlagen wird und vor allem unter welchem Namen sie künftig agieren wird, soll sich bald herausstellen. "Im Frühjahr 2020 werden ihre digitalen Kanäle aktualisiert", ist auf der Webseite abschließend zu lesen. Dann wollen Harry und Meghan "die nächste aufregende Phase vorstellen".