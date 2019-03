Warten auf das royale Baby Gesang statt Medikamente: Das plant Herzogin Meghan für die Geburt

Weiter heißt es, dass sich das royale Ehepaar überwiegend selbst um ihr Kind kümmern möchte. Meghan soll kein Team aus Kindermädchen in ihrem royalen Haushalt haben wollen. Die gebürtige US-Amerikanerin will damit anderen Frauen zeigen, "dass sie unabhängig und stark ist". Zudem könne sie sich so in Mütter hineinversetzen, die nicht den Luxus haben, sich zusätzliche Hilfe leisten zu können. Zwei weitere helfende Hände hat Meghan jedoch: Ihre Mutter Doria Ragland (62) soll nach der Geburt für einige Zeit nach Großbritannien kommen.