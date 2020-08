Abgelaufen scheint hingegen Müllers Zeit in der Nationalmannschaft. Auch für die kommenden Partien gegen Spanien und die Schweiz wurde er nicht nominiert. Es seien "von allen Seiten relativ klare Aussagen getätigt" worden, sagte Müller: "Deswegen gibt es da keinen neuen Stand und es ist für mich aktuell auch kein Thema."

"Stern des Südens" für Müller Sommerhit 2020

So richtig kann das DFB-Aus Müllers Stimmung aber nicht verderben. Launig sprach der Angreifer darüber, dass er sich zusammen mit Frau Lisa ein "Heizelement" für die Terrasse zulegen wolle, "damit man länger draußen sitzen kann". Klingt logisch. Ebenso, dass Müllers Wahl des Sommerhits 2020 auf den Bayern-Song "Stern des Südens" fällt. Und dann gab Müller, der gute, alte Ofen, auch Einblicke in seine Kochkünste.

"Wenn ich koche, dann meistens so ein bisschen im Freestyle", sagte er: "Ich nehme meistens ein Rezept und versuche es zu individualisieren, was nicht immer so gut ankommt. Weil beim Rezept hat sich eigentlich schon jemand Gedanken gemacht." So ist er halt, der Müller.

Lesen Sie hier: Für Wechsel zum FC Bayern - Leroy Sané verzichtete auf Geld