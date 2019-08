Sechzig gegen Mannheim: Erstes Aufeinandertreffen nach 25 Jahren

Dieses Duell gab es lange nicht mehr: Zuletzt 1993/94 trafen der TSV 1860 München und Waldhof Mannheim aufeinander, damals traf ein gewisser Bernhard Winkler für die Münchner Löwen. Beide Vereine machten in den Jahren danach viel durch, landeten sogar in der Regionalliga. Nun also kommt es zum Wiedersehen in der Dritten Liga.

An der Seitenlinie der Mannheimer steht dabei ein in Giesing kein unbekannter Mann: Bernhard Trares. Ein Ex-Löwe also, der inzwischen im Rheinland sein Glück gefunden hat. Und ein Trainer, der genau wie Daniel Bierofka auf Mentalität setzt. Beide spielten ja einst zu ihrer aktiven Zeit unter Werner Lorant, da blieb einiges hängen.

Kapitän Felix Weber wieder spielberechtigt

Am Sonntag verriet Löwencoach Bierofka, dass Trares dem TSV 1860 sogar in der Aufstiegssaison half - mit Tipps über Relegationsgegner Saarbrücken.

Personell können die Löwen wieder auf ihren Kapitän zurückgreifen: Felix Weber kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurück. Ob er auch in die Startelf rutscht, ist aber noch nicht klar. Immerhin machte Aaron Berzel gegen Zwickau an der Seite von Denis Erdmann einen hervorragenden Job.