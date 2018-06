AZ: Herr Hartmann, Mats Hummels hat nach dem Mexiko-Debakel verbal ganz schön draufgehauen.

WALDEMAR HARTMANN: Das, was er gesagt hat, war richtig. Allerdings, und das weiß jeder Arbeitnehmer, muss ich zuerst vor der eigenen Tür kehren. Im Fußball gehört sowas eigentlich in die Kabine. Aber offensichtlich hat es in Hummels so gebrodelt, dass er keine andere Möglichkeit mehr gesehen hatte, als es in die Öffentlichkeit zu tragen. Früher haben das Spieler immer mal wieder gemacht. Dass sie sich gesagt haben: ‚Ich komme an die nicht mehr ran‘, und sie haben ihren Unmut dann öffentlich gemacht. Hummels hat was angeschoben. Aber im Innenleben (der deutschen Nationalmannschaft, d. Red.) hat er in den kommenden Tagen jetzt einen schwereren Stand.