Die Häme, die in den letzten Tagen im Web über die CSU wegen des von der SPD gekaperten Slogans "Söder macht’s" ausgeschüttet wurde, deutete CSU-Generalsekretär Markus Blume in einen Vorteil um. Er sei "sehr zufrieden mit der Aufmerksamkeit von allen Seiten", welche die SPD-Aktion der CSU eingetragen habe. Unwirsch reagierte der CSU-General auf Fragen nach dem Engagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Parteichef Horst Seehofer im Landtagswahlkampf. Doch es kam heraus: Merkel wird keine einzige Wahlkampfveranstaltung mit der CSU in Bayern bestreiten und Bundesinnenminister Seehofer wird nur sparsam eingesetzt, auf Kundgebungen in Ingolstadt und München.