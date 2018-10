Auch wenn Seehofer und Söder bei öffentlichen Auftritten, auch am Montag in Ingolstadt, Geschlossenheit demonstrieren, dürfte der Grad an wechselseitiger Abneigung einen neuen Höhepunkt erreicht haben. Direkte Schuldzuweisungen noch vor einem Wahltermin - das ist neu.

Söder ironisch: Streit für Aufmerksamkeit

Söder, der weiß, in welchem medialen Fokus die CSU nun wieder ist, welches Bild die CSU in den Nachrichten abgibt, versucht es deshalb auf der Theaterbühne mit Ironie. Er und der Parteichef hätten zuletzt überlegt, wie man im Schlussspurt noch einmal eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen könne. "Und da haben Horst Seehofer und ich entschieden, dass wir das gemeinsam in bewährter Weise machen. Das ist uns auch gelungen", sagt Söder. "Danke dir, lieber Horst, danke, meine Damen und Herren." Die Presse sei da und werde breit berichten.

Seehofer sagt zu den Hakeleien in seiner Rede fast nichts. Er spricht lediglich von einem "ganz natürlichen Spannungsbogen" zwischen dem Bund und dem Freistaat - und dankt dem "lieben Markus" dann noch explizit "für die Zusammenarbeit zwischen Berlin und München".

Ansonsten geht es zum Teil eindeutig zweideutig zu. Etwa als Söder von seinem Raumfahrtprogramm erzählt und hinzufügt, ihm fiele mancher ein, den man auf den Mond schießen könnte. Seehofer jedenfalls ist sich nachher sicher: "Ich war nicht gemeint, meine Damen und Herren."

Bleibt Horst Seehofer CSU-Chef?

Tatsächlich sind sich die beiden schon immer in inniger Feindschaft verbunden. Daran änderte auch die im Frühjahr vollzogene Ämterteilung - Seehofer blieb Parteichef, Söder wurde Ministerpräsident - nichts.

Seit Monaten, nach dem Berliner Asylkrach und Seehofers Rücktritt vom Rücktritt, geht es in den Umfragen nun abwärts. 33 Prozent waren der vorläufige Tiefpunkt. Die Stimmung in der Partei ist düster. Nur die nahende Wahl zögert den ultimativen Krach offenbar noch hinaus, nur der 14. Oktober hält die CSU noch zusammen - und die Hoffnung, dass es am Ende vielleicht doch nicht ganz so schlimm ausgehen möge.

Ob sich Seehofer als Parteichef halten kann? Möglich, sagt ein Vorstandsmitglied - wenn es 37/38 Prozent oder mehr werden. Sollten es aber 35/36 Prozent oder weniger werden, droht das Finale furioso.

