Europawahl: Zuwachs rechtpopulistischer Parteien deutet sich an

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament deutet sich europaweit ein Zuwachs für rechtspopulistische und nationalistische Parteien an. Die viertägige Abstimmung hatte am Donnerstag in den Niederlanden und im austrittswilligen Großbritannien begonnen. Deutschland wählt wie die meisten anderen EU-Länder erst zum Abschluss am Sonntag.