Sascha Mölders: "Ich will noch ein Jahr spielen"

Vor gut zwei Wochen schaltete sich der 35-Jährige dann selbst in die Debatte um einen Saisonabbruch ein. "Wer weiß, welche Auswirkungen ein Abbruch hätte, ich bin am Ende meiner Laufbahn und möchte mich sicherlich nicht so verabschieden", meinte Mölders: "Ich will noch ein Jahr spielen und wenn jetzt abgebrochen wird, sehe ich die Gefahr dies nicht mehr tun zu können." Bleibt der Publikumsliebling also doch bei den Löwen?