Die Bayern besitzen für James eine einseitige Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Ein Schnäppchen, gemessen am Marktwert des Kolumbianers, der laut dem Fußball-Portal "transfermarkt.de" auf 65 Millionen Euro geschätzt wird. Den 27-Jährigen zu verpflichten, um ihn direkt im Anschluss mit Profit zu verkaufen, ist laut "Sport Bild" allerdings keine Alternative für die Bayern. Sie werden die Kaufoption demnach ausschließlich ziehen, wenn James anschließend in München bleibt.