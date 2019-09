Der Bundestrainer meinte: "Der Mentalitätswechsel in den Zweikämpfen, in den kleinen Dingen, in den Details war besser." Aber noch lange nicht gut. Da muss Löw den Riemen finden, an dem sich seine Jungs dringend reißen müssen. Ein echter Anführer war neben Torhüter Manuel Neuer auf dem Platz nicht auszumachen, am ehesten genügt noch Joshua Kimmich diesem Anspruch.

Die Chancenauswertung des DFB-Teams

Gnabry, Reus, Werner, Havertz, Brandt – das ist schon eine Offensive zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Nur: Leider trifft sie viel zu selten. Als die Nordiren ihrem irren Anfangstempo Tribut zollen mussten, purzelten die Torchancen vor die deutschen Stürmerfüße wie überreife Äpfel im Herbst. Hätte man nur ein Drittel der Großchancen genutzt, wäre der restliche Abend ruhiger verlaufen. Doch sowohl Timo Werner, der in der Bundesliga zuletzt fünf Tore in drei Spielen erzielte, als auch Marco Reus fremdeln noch ein bisschen mit der Nationalmannschaft.

Die Eingliederung von Kai Havertz

Erste Aktion: Ballgewinn. Erste Torchance: ein Kopfball, der nur um Zentimeter sein Ziel verfehlte. Erster Assist: schön vertikal zum 2:0 durch Gnabry. Warum der hochtalentierte Kai Havertz nicht in der Startelf stand, begründete Löw so: "Vertrauen in einen Spieler hat nicht immer nur was mit der Aufstellung zu tun.

Kai Havertz hat wahnsinnige Qualität, aber Serge Gnabry oder andere haben auch ein bisschen gebraucht, bis sie in der Mannschaft waren." Ein gewisser Leroy Sané musste sogar bei einer WM zuschauen. Havertz nimmt es mit einem verbalen Schulterzucken: "Ich kann mich ja nicht selbst aufstellen." Wohin also mit Havertz? Eine von vielen Baustellen, an denen Löw noch arbeiten muss.

