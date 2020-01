"Millionäre zahlen nichts – und wir mehrere Hundert Euro"

Sie alle haben ihre Kinder in Kitas privater Träger untergebracht – und profitieren deshalb nicht von der Gebührenentlastung, die seit September in München gilt. Am Freitag nahmen sie an einer Protestveranstaltung dagegen teil. "Wir machen das ja nicht freiwillig", sagt Niemann-Behncke. "Wir hatten keine andere Wahl." Da sie eine Absage von öffentlichen Kindertagesstätten erhalten haben, müssen sie den Nachwuchs in einer privaten Einrichtung unterbringen. Das betrifft nach Angaben der Mütter rund 20 Prozent der Eltern in München.