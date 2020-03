Reisinger weist Vorwürfe entschieden zurück

Das Präsidium weist die Anschuldigungen Ismaiks entschieden zurück, die Vorwürfe seien "hanebüchen". "Zu keinem Zeitpunkt wurde Hasan Ismaik oder einer seiner Vertreter in München diskriminiert. Diskriminierung heißt, dass ein Mensch aufgrund bestimmter Merkmale wie seiner Hautfarbe, seines Alters, seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion oder seiner körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder seiner körperlichen Erscheinungsbildes abgewertet oder benachteiligt wird. Das ist bei Hasan Ismaik in keiner Weise der Fall", führen Reisinger sowie die Vizes Hans Sitzberger und Heinz Schmidt in ihrem Statement aus.