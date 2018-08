Stadt scheiterte vor Gericht

Diese Regelung ist ein kleiner Kunstgriff. Im Wesentlichen will die Stadt nämlich nun die gleiche Anordnung erlassen, mit der sie Anfang Juli vor Gericht gescheitert ist – nur eben mit einer minimalen Änderung in der Formulierung. In der alten Verordnung war noch die Rede davon, dass städtische Räume nur von Parteien gemietet werden können, die auch im Stadtrat vertreten sind. Die Verwaltungsgerichte erkannten darin über alle Instanzen hinweg jedoch eine Verletzung des Grundsatzes der Chancengleichheit für alle Parteien. Die ursprüngliche Regelung wurde auf AfD-Klage hin deshalb höchstrichterlich wieder gekippt.