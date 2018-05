Vorkehrungen kosten 34,4 Millionen Euro Royale Hochzeit: Scharfschützen passen auf Harry und Meghan auf

So viel kostet Sicherheit

Laut der Boulevardzeitung wurden am Freitag in Windsor unter anderem Polizisten mit Sturmgewehren sowie zahlreiche Scharfschützen gesehen. Nach Informationen der "Sun" soll sich alleine der Etat für die Sicherheitsvorkehrungen für die Hochzeit auf umgerechnet 34,4 Millionen Euro belaufen. Das wäre deutlich mehr als noch bei der Hochzeit von Harrys Bruder Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) vor knapp sieben Jahren. Damals habe der Sicherheitsetat rund 23 Millionen Euro betragen. Am Samstag werden bis zu 100.000 Besucher in dem kleinen Städtchen Windsor erwartet, um das royale Brautpaar zu feiern.