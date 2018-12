München - Am Ende dieses einzigartigen Tages flossen bei Rudi Tausend doch noch die Tränen. Tränen der Rührung, am Abend, als er dann wieder zuhause war in Gablingen bei Augsburg. "Was die mit mir gmacht hamm", sagte er noch immer tief berührt und bewegt, "das vergess ich meiner Lebtag ned." Natürlich nicht. Wie auch, wenn man aus heiterem Himmel überrascht wird von drei Profis des FC Bayern, die sich bei ihm einfach bedanken wollten für sein soziales Engagement. Für seinen selbstlosen, ehrenamtlichen Einsatz für krebskranke Kinder.