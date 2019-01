Vorfreude auf Baby Sussex Herzogin Meghan: Hat sie etwa den Geburtstermin verraten?

Auf dem Twitterprofil von Emily Nash, Royal-Korrespondentin der Zeitschrift "Hello" ist dieser Post zu lesen: "Meghan hat den begeisterten Gratulanten in Birkenhead erzählt, dass sie im sechsten Monat schwanger ist - dann ist der Geburtstermin Ende April/Anfang Mai! Ziemlich viele Baby-Gespräche heute". Sollte Herzogin Meghan also eines der am besten gehüteten Geheimnisse Englands verraten haben?