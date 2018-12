Martinez hat aktuell Pause

Martínez, 30 Jahre alt, der seine siebte Saison beim FC Bayern spielt, kann Meister. Seit er im Sommer 2012 von Athletic Bilbao nach München wechselte, durfte er jedes Jahr am Ende der Spielzeit mit der Schale feiern, mit Weißbier rumblödeln. Javi, der Meister-Garant. Doch dieser Javi hat aktuell Pause, er spielt nicht mehr, er grätscht nicht mehr. Martínez wurde vorerst aussortiert. Am 1. Dezember, dem Tag vor dem Adventsbesuch in der oberbayerischen Gemeinde Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau, hat er letztmals für die Bayern gespielt. Eine Minute lang. Als Last-Minute-Einwechselspieler, der in den letzten Sekunden mithelfen sollte, das knappe 2:1 bei Werder Bremen über die Zeit zu retten. Eine Minute – mehr Javi war nicht in den letzten fünf Pflichtspielen seit dem 3:3-Schock gegen Fortuna Düsseldorf am 24. November.