An der Kreuzung Schwanthalerstraße/Parkstraße sind es pro Seite zwei Parkplätze, die zu "Parklets" umfunktioniert werden. Dabei handelt es sich um eine von den Stadtrats-Grünen geforderte Erweiterungen von Bürgersteigen, die aus Holzbrettern in Parkbuchten eingebaut werden.

Was vor allem wegfällt: Parkplätze

Insgesamt müssen Autofahrer in Park- und Schwanthalerstraße während der Zeit auf acht Parkplätze verzichten – gewonnen wird eine Fläche von 80 Quadratmetern.

In Obergiesing wird es für Autofahrer noch enger. Denn hier sollen nicht nur 23 Parkplätze gestrichen werden. Da der Alpenplatz von Straßen umgeben ist, soll es hier noch zu weiteren Einschränkungen kommen.

So soll die Edelweißstraße im Abschnitt von der Tegerseer Landstraße bis zur nördlichen Seite des Alpenplatzes zur Einbahnstraße werden. Und das südliche Fahrbahnstück entlang der Grünanlage komplett für Autos gesperrt werden. Dass die autofreien Oasen im Sommer kommen werden, davon ist auszugehen. Denn die Initiative ging unter anderem von SPD, CSU und den Grünen aus.

Von letzteren wird noch ein Änderungsantrag kommen, so Fraktionschef Florian Roth zur AZ. Unter anderem wünschen die Grünen sich die autofreien Zonen auch in der Isarvorstadt. Roth: "Es wäre schön, wenn nicht nur an zwei Orten in der Stadt Münchner von dem Projekt profitieren würden."

