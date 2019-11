Vor laufenden Kameras "Bachelor in Paradise": Rafi Rachek outet sich als homosexuell

Erst der Höhenflug, dann der Fall: Aurelio Savina (41) und Samantha Justus (29) distanzieren sich mehr und mehr voneinander. Sie fühlt sich von ihm bevormundet. Er möchte keinen weiteren Korb kassieren. Also fasst er einen Entschluss: Er verlässt das Format als Single. Seinen Mitstreitern hinterlässt Aurelio einen Brief, der allerdings erst am Abend entdeckt wird. Samantha, genannt Sam, liest ihn in großer Runde vor, es kullern Tränen. Keiner hätte gedacht, dass Aurelio den Abgang macht. Im Nachhinein sehen sie in dem 41-Jährigen sogar eine "Bereicherung".