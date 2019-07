Aktuell weilt US-Superstar Pink im Rahmen ihrer "Beautiful Trauma"-Tour in München - am Freitag- und Samstagabend tritt die Rockröhre im Olympiastadion auf. Und was gehört zu einem Aufenthalt in der bayerischen Landeshauptstadt dazu? Ein kühles Bier natürlich! Genau das gönnte sich der US-Megastar am Donnerstag im Hofbräuhaus.