München - In ihrer Tasche befanden sich unter anderem zwei Liter frisch eingekaufter Brennspiritus, ein Küchenmesser, drei Feuerzeuge und Feuerzeugbenzin. Was wollte die 42-Jährige am 10. April des vergangenen Jahres damit anfangen – die zentrale Frage im Prozess gegen Gabriela B. (Name geändert).