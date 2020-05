München - Mit einem Kofferraum voll Marihuana (knapp 50 Kilo) für den Münchner Markt war der Drogenkurier von Aachen nach Odelzhausen in seinem Toyota gefahren. Auf einem Schulparkplatz sollte dort die Ware an zwei Münchner (27 und 28 Jahre alt) übergeben und von diesen weiter transportiert werden. Doch was die drei Männer nicht ahnten: Der Schulparkplatz stand aufgrund eines Tipps des Wiesbadener Bundeskriminalamtes unter Beobachtung der Polizei. Und die nahm das Trio an diesem 1. September 2017 fest.