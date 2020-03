Vor Endeavour Fund Awards Herzogin Meghan: Überraschungsbesuch im Londoner National Theatre

Gewohnt elegant zeigte sich Herzogin Meghan (38) am Donnerstagabend (5. März) anlässlich des Endeavour Fund Awards in London. Während ihres ersten Aufenthalts in Großbritannien seit dem "Megxit" besuchte sie vor der Abendveranstaltung bereits klammheimlich das National Theatre. Dessen Schirmherrschaft wurde ihr Mitte Januar 2019 von Queen Elizabeth II. (93) anvertraut. Diese war zuvor selbst 45 Jahre lang die Patronin des großen Theaterhauses. Dass die Frau von Prinz Harry (35) auch am Nachmittag bereits gut gekleidet unterwegs war, beweisen mehrere Schnappschüsse, die das Nationaltheater auf seinem Twitter-Account veröffentlichte.