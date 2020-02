Todesursache von Karl Lagerfeld war Prostatakrebs

Schon im Juni 2015 soll Lagerfeld im Saint-Tropez-Urlaub die Krebs-Diagnose erhalten haben, wie Jondeau dem französischen Magazin "Paris Match" erzählte. "Ich habe ein Problem, ich kann nicht pinkeln", soll der Designer zu ihm gesagt haben. Eine Urinprobe brachte die bittere Gewissheit. "Bis zu seinem Tod wusste keiner seiner Verwandten davon. Karl litt an Prostatakrebs. Nicht Bauchspeicheldrüsenkrebs, was nach seinem Tod jeder gesagt hat", versicherte Jondeau in dem Interview.