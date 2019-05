"Wir brauchen keine Alibis. Wir müssen uns", so Gorenzel, "an die eigene Nase packen. Wir müssen uns auf die Dinge fokussieren, die wir beeinflussen können." In die Bewertung der eigenen bedrohlichen Lage müssten zwar alle Faktoren einfließen, doch mehr als sämtliche Störvariablen ausblenden und einen "ganz klaren Appell an den DFB" richten, am Samstag "einen erfahrenen Mann ins Stadion zu schicken", könne man nicht tun.

Karger, Gorenzel und Mölders werden wohl rechtzeitig fit

Positiv für den TSV: Nico Karger kann nach AZ-Informationen wieder ins Training einsteigen. Auch die restlichen angeschlagenen Spieler wie Simon Lorenz oder Torjäger Sascha Mölders seien laut Gorenzel fit: "Sie werden alle heute trainieren und stehen uns hoffentlich zur Verfügung." Und damit zu den Dingen, die Bierofka und Co. beeinflussen können. Gorenzel weiß: "Wir müssen unser Offensiv- und Defensivspiel verbessern. Wir stehen im Block viel zu weit auseinander, spielen viel zu mannorientiert und unterstützen uns gegenseitig zu wenig. Wenn du so viele individuelle Fehler machst wie in Zwickau, kannst du kein Spiel gewinnen."

Ob Sechzig den Matchball verwandelt oder nicht: Verabschiedungen scheidender Löwen werde es nach den vier abgeschotteten Tagen beim letzten Auftritt im Grünwalder Stadion nicht geben, so Gorenzel: "Jeder Spieler, der sich Verdienste erworben hat und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr an Bord ist, muss verstehen, dass diese Dinge hinten angestellt sind." Denn jetzt zählt nur eins: Spiel, Satz und Sieg gegen Köln.

